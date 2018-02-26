Общество

Почти миллионный долг вернул банку должник из Пскова

В ОСП г. Пскова № 1 должник погасил два своих кредита на общую сумму около 1 миллиона рублей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области, исполнительные производства в отношении псковича К., были возбуждены в ноябре 2017 года и в феврале 2018 года. Согласно исполнительным листам общая сумма его долга перед кредитным учреждением составляла 969 тысяч 458 рублей (2 исполнительных производства).

В рамках работы по исполнительным производствам судебным приставом исполнителем на основании полученных ответов из кредитных учреждений, вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства находящиеся на расчётном счёте должника в банке.

В конце февраля 2018 года, данный гражданин, чтобы избежать принудительных мер воздействия со стороны судебных приставов, явился на прием в ОСП г. Пскова № 1 и предоставил квитанции о полной оплате всей суммы задолженности - 969 тысяч рублей перед банком.

Данные исполнительные производства окончены фактическим исполнением. В отношении данного должника на исполнении в УФССП России по Псковской области исполнительных производств больше нет.

Напомним, что если вы не хотите, чтобы ваше имущество и денежные средства оказались под арестом или вас уже дома навестили судебные приставы - узнайте о том, есть ли у вас долги на официальном сайте Управления ФССП России по Псковской области через сервис «Банк данных исполнительных производств».