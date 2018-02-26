Общество

Приставы провели масштабный рейд по должникам в Бежаницах

В поселке Бежаницы судебные приставы провели рейд по адресам должников, задолжавших по налогам, штрафам, а также за предоставленные коммунальные услуги.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области, проведение масштабных рейдов в отдельно взятых районных центрах, в которых участвуют судебные приставы из других отделов, уже принятая практика для Управления ФССП России по Псковской области.

Районным центром, в котором было решено провести отдельный рейд, стал поселок Бежаницы. В состав мобильных групп для проведения рейда вошли судебные приставы-исполнители и судебные приставы по ОУПДС ОСП Пушкиногорского, Новоржевского, Бежаницкого и Локнянского районов, ОСП г. Великие Луки, ОСП г. Пскова №1, №2 и ОСП Псковского района. Всего с должниками работало 16 групп.

В результате было отработано более 200 адресов, по которым проживают должники по исполнительным производствам различных категорий. Отдельно, одна мобильная группа совместно с представителем управляющей компании, посещала должников по коммунальным платежам. В результате эта мобильная группа составила 2 акта ареста, а у 3 должников была получена информация о месте получения доходов.

Всего же 49 жителям поселка Бежаницы, к которым в тот вечер пришли судебные приставы, были вручены требования о явке в отдел судебных приставов для оплаты задолженности. Около 100 жителей-должников во время посещения их судебными приставами, дома не оказалось, и требования о явке в отдел им были оставлены в почтовых ящиках, либо в дверях. У тех должников, которые не собираются оплачивать задолженности, судебные приставы вынуждены были арестовать имущество, таких должников оказалось 27. И если данные граждане не примут в ближайшее время мер к погашению долга, то арестованная мебель, телевизоры, бытовая техника и мобильные телефоны будут переданы на реализацию.