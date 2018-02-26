Общество

Псковское управление ФАС России удерживает высокие места в рейтингах центрального аппарата

Из года в год псковское управление ФАС России занимает высокие места в рейтингах центрального аппарата. Об этом рассказала сегодня, 28 февраля, руководитель регионального УФАС Ольга Милонаец на пресс-конференции, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Она также выразила благодарность журналистам за освещение деятельности антимонопольного ведомства, что позволило подняться Псковской области в рейтинге по адвокатированию конкуренции с последних мест до 25 по 30 мест из 82. Во многом это зависит от поддержки местных СМИ, подчеркнула Ольга Милонаец.

Главным итогом ушедшего года руководитель регионального УФАС назвала подписание президентом 31 декабря Национального плана по развитию конкуренции.

«Этот план мы очень ждали, потому что без развития конкуренции экономике страны не выжить. Его главная задача - это создание конкурентоспособного предпринимательства, которое сможет конкурировать не только друг с другом на внутреннем рынке, но и за рубежом», - пояснила Ольга Милонаец.

Одним из серьезных пунктов Национального плана, по ее словам, стало указание президента по ограничению количества ГУПов и МУПов. «Это то, о чем мы уже давно говорим. Не секрет, что многим муниципалитетам очень нравится иметь в обойме предприятия, которыми очень легко манипулировать. Предпринимателями так не покомандуешь, они у нас уже достаточно юридически подкованы. Для решения государственных и общественно-значимых задач, конечно, можно и нужно создавать муниципальные предприятия, но на конкурентном рынке их нужно ликвидировать, чтобы они перестали конкурировать с бизнесом», - сообщила руководитель управления.

В качестве примера Ольга Милонаец привела ритуальные компании, в Пскове наблюдается переизбыток организаций, которые предоставляют такие услуги, то есть рынок высококонкурентный. При этом в этой сфере работает муниципальное предприятие.

Также руководитель ведомства высказалась, что не понимает, зачем нужны муниципальные аптеки там, где успешно справляются коммерческие. «Муниципальные аптеки нужны там, где их вообще нет, а там, где они есть, я не вижу целесообразности в их существовании. Той же муниципальной аптеке оплачивают за каждого клиента по предоставлению льготных лекарств. Почему бы не выплачивать эти средства частным компаниям. При этом муниципальные аптеки, как правило, не оплачивают, к примеру, арендные платежи, и поэтому находятся в заведомо более выгодных условиях на рынке», - высказалась она.