Общество

УФАС заинтересовалась ситуацией с переполненной Великолукской районной больницей при пустующей железнодорожной больнице

В Великолукском районе сложилась странная ситуация: районная больница переполнена, а местная Железнодорожная больница не используется на полную мощность. Псковское УФАС выяснило, что это связано с неправильным распределением квот.

Об этом на пресс-конференции сообщила сегодня, 28 февраля, руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ольга Милонаец, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В Великолукской районной больнице люди лежат в коридорах, а Железнодорожная больница практически пустует, потому что они не имеют права обслуживать больше населения по квотам. При этом наше управление не смогло добиться от регионального госкомитета по здравоохранению внятного ответа, почему районная больница получила больше квот», - рассказала она.

В региональном УФАС обязали исполнительные власти разработать методику порядка выдачи квот, чтобы она была прозрачной и справедливой. «Но нас не услышали», - посетовала Ольга Милонаец.

Также она отметила, что Псковская область в этом вопросе не уникальна. Подобные дела прошли в Санкт-Петербурге и Иркутске. «Наши коллеги тоже решили навести порядок в этой сфере», - добавила руководитель управления.