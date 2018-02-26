Общество

Псковская область готова стать пилотной площадкой для реализации новых практик в рамках Десятилетия детства

Псковская область готова стать пилотной площадкой для реализации новых практик в рамках Десятилетия детства. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе заседания экспертной рабочей группы «Здоровый ребенок» при Координационном совете при правительстве Российской Федерации по проведению в России Десятилетия детства под председательством Ольги Голодец сообщил врио губернатора региона Михаил Ведерников.

Он назвал символичным то, что первое заседание рабочей группы проходит именно в новом здании Псковского перинатального центра, который уже в конце марта примет первых посетителей. Михаил Ведерников подчеркнул, что вопросы демографии остаются очень актуальными для Псковской области. За последние 10 лет благодаря поддержке федерального центра в регионе произошло снижение убыли населения, уменьшились показатели младенческой смертности.

Успешным Михаил Ведерников назвал работу санавиации, благодаря реализации проекта за несколько месяцев в регионе удалось спасти 64 человека, в том числе 4 ребенка. «Хочу поблагодарить вас и Минздрав за поддержку в этом вопросе», - обратился он к Ольге Голодец.

Врио губернатора добавил, что при администрации области будет создана рабочая группа, которая займется реализацией регионального плана мероприятий в рамках Десятилетия детства. «Псковская области готова принимать участие в проекте и стать пилотной площадкой, чтобы опробовать на нас лучшие практики, а в последующем применять их и в других регионах», - заключил он.