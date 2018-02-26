Общество

Благодаря вмешательству ФАС в Пскове удалось снизить стоимость анализов на наличие наркотиков

Благодаря вмешательству псковского управления Федеральной антимонопольной службы в Пскове удалось снизить цены на анализы на наличие наркотических средств. Соответствующая услуга оказывается в псковском наркодиспансере. Об этом на пресс-конференции сегодня, 28 февраля, сообщила заместитель руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области Татьяна Бойко, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Наш наркодиспансер принял нормативные акты, в которых указано, что цена на такие анализы увеличивается для одного вида анализов в пять раз, а для другого - в два раза. К нам обратились общественные организации с просьбой разобраться, поскольку, по их мнению, такое повышение существенно и неоправданно», - рассказала она.

Татьяна Бойко также обратила внимание, что охранники шестого разряда обязаны ежегодно проходить медкомиссиию и сдавать такие анализы, и это очень большое количество людей.

«Мы рассмотрели данное дело и установили, что коэффициенты применены некорректно. По нашему требованию наркодиспансер провел экономически обоснованные расчеты. В результате цена за услуги была снижена в два раза», - заключила она.