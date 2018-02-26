Общество

Ольга Голодец вручила руководителю псковской деревни-SOS премию имени Александра Починка

Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец вручила руководителю псковской деревни-SOS Игорю Соловьеву премию имени Александра Починка за победу во Всероссийском конкурсе программ социального развития регионов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, награда была вручена в ходе заседания экспертной рабочей группы «Здоровый ребенок» при Координационном совете при правительстве по проведению в Российской Федерации Десятилетия детства. Мероприятие проходит сегодня в новом здании Псковского перинатального центра.

Игорь Соловьев поблагодарил за высокую экспертную оценку работы деревни-SOS. Он подчеркнул, что успехов проект достиг благодаря беспрецедентной поддержке администраций Псковской области, Пскова и Псковского района.

Руководитель деревни-SOS подарил Ольге Голодец подушку ручной работы.