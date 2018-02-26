Госинспекция опубликовала список предприятий, в которых в марте пройдут проверки

Приставы списали со счета псковича 27 тысяч рублей за 47 штрафов ГИБДД

Подростковые группы антиобщественной направленности будет выявлять псковская полиция в ходе операции «Лидер»

Абоненты Tele2 на Северо-Западе чаще всего меняли минуты на трафик в личном кабинете