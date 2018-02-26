Госинспекция опубликовала список предприятий, в которых в марте пройдут проверки

Государственная инспекция труда в Псковской области в соответствии с Планом проверок на 2018 год в марте проведет выездные проверки соблюдения трудового законодательства и требований охраны труда в следующих организациях области:
МП Жилищно-коммунального хозяйства Дедовичского района
МУП «Типография»
ООО «ВЛМЕТ»
ООО «Лесток»
ЗАО «Пустошкинский молочный завод»
ООО «Леонардо Керамиче»
МП «Локнянская типография» МО «Локнянский район»
ООО «К.А.П.»
ООО «Ломовоз»
МП «Плюсская аптека»
ООО «Плюсса Тимбер»
ГБУСО «Областной центр семьи»
ФГКУ «35 отдельный медицинский отряд (аэромобильный) Воздушно-десантных войск» Минобороны РФ.