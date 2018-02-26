Общество

Проект лодки викингов представили Ольге Голодец псковские школьники

Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец в рамках рабочего визита в Псковскую область посетила новую школу в Борисовичах. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, встречали ее директор псковской инженерно-лингвистической гимназии Татьяна Светенко, начальник областного управления образования Александр Седунов, глава Пскова Иван Цецерский, сопровождал врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников.

Татьяна Светенко провела для гостей экскурсию, рассказала про историю образовательного учреждения и профили его образовательной программы. Ольге Голодец показали кабинет врача. Директор школы рассказала, что в этом году школа приняла 160 первоклассников.

Также вице-премьер побывала в школьной столовой, ей рассказали про комплексные обеды, которые предлагают учащимся, «шведский стол» для педагогов и желающих, «демократичные цены», отметив, что наличных денег здесь не принимают, только специальные карты. Родителям приходит информация, сколько и на что потратил деньги ребенок.

На маршруте также были большой и малый спортивные залы. Ольга Голодец интересовалась, какими видами спорта занимаются дети, есть ли дополнительные секции.

Зампредседателя правительства побывала в актовом зале, где талантливые учащиеся гимназии репетировали концертную программу. Финальной точкой маршрута был знаменитый технопарк гимназии. Ольга Голодец интересовалась работами школьников, пообщалась с педагогом, узнала про результаты и успехи ее воспитанников.

В лаборатории 3D-технологий гостям представили проект лодки викингов, разрабатываем детьми вместе с преподавателям, которую планируют пустить по реке Великой до острова Залита, по пути вести экскурсии, на острове организовывать квесты. Также дети проектируют гостиницу на острове Залита. К концу учебного года, пояснил преподаватель, планируется закончить проект и представить его псковичам. Инвестор уже найден, чтобы к Ганзе эту лодку построить. «Ребята вы должны довести проект до конца. Мы надеемся на вас», - подчеркнула Ольга Голодец.

В кабинете робототехники вице-премьер интересовалось, нравится ли детям этим заниматься. Преподаватель рассказывали, что занятия проходят по группам, в достаточно свободном и творческом режими. «Есть ли какие-то достижения, которыми вы гордитесь», - поинтересовалась Ольга Голодец. «Пока небольшие. А в плане больших побед, у нас все еще впереди», - ответила преподаватель. «Удачи вам», - попрощалась с детьми вице-премьер.

В заключение Ольга Голодец побывала в начальных классах и посмотрела, как дети готовятся к региональным соревнованиям по программированию и управлению марсоходом.