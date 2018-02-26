Общество

Из-за централизации России мы можем потерять страну как целостное явление - Сергей Удальцов

Курс на централизацию России и расширение крупных городов за счет притока людей из регионов приведет к потере страны как целостного явления. Такое мнение в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» высказал политик, координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов.

«Я родился и вырос в Москве, я коренной москвич в нескольких поколениях, и при этом у меня нет никакого московского пафоса. В то же время у меня не вызывают дискомфорта и непонимания регионы, в которых я бывал, - рассказал гость студии. - Я обеспокоен положением простых людей, которые живут не в сытой Москве, а в «сердце» России - в регионах. Россия ведь сильна не Москвой и другими крупными городами, а сильна провинцией, где живут самые искренние и цельные люди, а потом подпитывают наши столицы, элитные круги».

«Соль земли» здесь, в регионах, убежден Сергей Удальцов. «Поэтому когда мы говорим о бедах, социально-экономических проблемах страны, о недоступном образовании и медицине, мы говорим с ними (жителями регионов - ред.) на одном языке», - добавил Удальцов. Он также сообщил, что критически относится к Москве, хоть и является ее коренным жителем.

«Последние годы у нас в стране целенаправленно осуществляется децентрализация. Децентрализация в интересах крупного бизнеса. Может, так проще с управленческой точки зрения, но, извините, в крупных городах будет скоро проживать пол-России, - подчеркнул координатор «Левого фронта». - Что будет с окраинами? Этот дисбаланс для меня неприемлем. Так мы можем потерять Россию как целостное государство, скукожив ее до Москвы и Питера. Это пагубная тенденция».

Кроме того, Удальцов назвал неприемлемым тот факт, что большинство регионов находятся в положении бедных родственников, стоя с протянутой рукой перед федеральным центром. «А в таком положении надо заискивать и чуть ли не взятки давать кому-то», - пояснил гость студии. При этом он высказался за возвращение регионам части денег и полномочий. Так, по его словам, большая часть сборов и налогов должна оставаться в регионах, а не утекать в федеральный бюджет, убежден он.