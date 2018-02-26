Общество

Ольга Голодец о новой школе в Пскове: То, что я увидела, превзошло мои ожидания

«То, что я увидела в новой школе в Пскове, превзошло мои ожидания», - такое мнение в ходе пресс-подхода высказала вице-премьер Ольга Голодец, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По ее мнению, такая организация школьного процесса и оснащение школы должна стать нормой для всех образовательных учреждений. «Такие возможности нужно создавать во всех школах. Это и есть новые стандарты образование. Дети вовлечены в творческий процесс, так они познают законы физики. Такое пространство создает много возможностей для развития ребенка. С такой базой можно смело выходить во взрослую жизнь», - уверена Ольга Голодец.

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников добавил, что строительство современной школы также ведется в Великих Луках. Внешние строительные работы там практически завершены, идут отделочные работы. «Как только позволит погода, подрядчик перейдет к благоустройству прилегающей территории. Летом там будет организован школьных лагерь», - пояснил он.