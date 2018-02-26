Общество

Очередная группа дедовичских пенсионеров бесплатно отдохнула в санатории «Голубые озера»

Псковский областной совет профсоюзов и профсоюзные санатории Псковской области продолжают реализацию программы по бесплатному оздоровлению пенсионеров Дедовичского района. Программа действует в течение 2018 года в рамках соглашения, подписанного Псковским облсовпрофом и администрацией этого муниципального образования. Первые ее участники уже отдохнули в санатории «Череха». А в феврале очередная группа дедовичских пенсионеров побывала в санатории «Голубые озера» (Невельский район Псковской области).

Своими впечатлениями от пребывания в санатории с нами поделилась участница программы Татьяна Малинина. Татьяна Николаевна тридцать восемь лет отдала педагогической работе: преподавала русский язык и литературу, была директором школы, работала также учителем начальных классов. Сегодня много занимается общественной работой: она председатель районного Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов, а также районного общества инвалидов. А родом Татьяна Николаевна из Невельского района. «Я давно мечтала снова побывать на своей малой родине, и вот такая возможность представилась. Мы замечательно отдохнули в «Голубых озёрах», оздоровились, помолодели. И даже на душе как-то посветлело», - говорит Татьяна Николаевна. В этом санатории она отдыхала в первый раз: «Нас просто поразило качество обслуживания, питания, лечения. Все сотрудники, от врачей до обслуживающего персонала, - прекраснейшие люди, доброжелательные, вежливые, заботливые. Мы с удовольствием отметили это в письменной благодарности санаторию, и сейчас готовы ещё и еще раз сказать спасибо - и работникам «Голубых озёр», и Псковскому областному совету профсоюзов в лице его председателя Ульяны Михайловой». Татьяна Малинина считает, что принадлежит к счастливому поколению: «Нашему поколению действительно очень повезло: мы бесплатно получили образование, у нас была интересная работа, мы многое успели сделать. Наверное, поэтому мы остаемся оптимистами, ценим каждый прожитый день и умеем быть благодарными - жизни и людям, которые столько для нас делают».

К словам Татьяны Малининой присоединяется и Варвара Богданова - заслуженный работник культуры, почетный гражданин Дедовичского района. Варвара Богданова где родилась, там и пригодилась, разве что на время учебы покидала малую родину. А училась Варвара Богданова в Пушкинских Горах, где очень недолго работало училище культуры, затем переехавшее в Псков. По специальности она дирижер – хоровик. Про таких людей, как Варвара Богданова, принято говорить: всю жизнь отдала культуре. Но в том-то и дело, что жизнь продолжается, и в ней остается то, что хочется отдавать людям, были бы силы. После отдыха в «Голубых озёрах» сил у Варвары Богдановой, по ее признанию, прибавилось. «Мы прекрасно отдохнули, и теперь даже агитируем своих знакомых и друзей побывать именно в «Голубых озёрах». В номерах тепло, комфортно, расписание процедур составлено очень удобно, а отдельным удобством является то, что все процедуры можно пройти в одном корпусе. Никаких очередей, хотя гостей в санатории было много, все врачи и другие работники очень доброжелательные. Мы действительно и оздоровились, и душой отдохнули», - отмечает Варвара Богданова.

А мы напомним, что программа бесплатного оздоровления дедовичских пенсионеров действует до 31 декабря 2018 года. За этот год в профсоюзных санаториях «Черёха», «Голубые озёра» и «Хилово» отдохнут 30 пожилых дедовичан.