Жителя Бежаниц через суд восстановили на работу в Полистовский заповедник и выплатили моральный ущерб за незаконное увольнение

Прокуратурой Бежаницкого района проведена проверка по обращению жителя п. Бежаницы по вопросу нарушения его трудовых прав руководством ФГБУ «Государственный заповедник «Полистовский».
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, проведенная проверка показала, что увольнение работника произведено и.о. директора заповедника с нарушением требований закона. В нарушение норм законодательства объяснение в письменной форме по поводу действий, совершенных работником до применения к нему дисциплинарного взыскания, работодателем не истребовано, факт отказа от дачи объяснения не подтвержден, что следует из объяснений работника, специалиста по кадрам и отсутствия соответствующего акта.
Помимо этого, работодателем при наложении дисциплинарного взыскания не учтены тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.
В связи с этим приказ директора заповедника от 09.11.2017 №40-к является незаконным, так как нарушен порядок применения дисциплинарного взыскания, предусмотренный ст. ст. 192, 193 Трудового кодекса Российской Федерации: не истребовано письменное объяснение работника, не учтена тяжесть совершенного проступка и отношение работника к труду. В силу ст. 234 ТК РФ работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться. Такая обязанность, в частности, наступает, если заработок не получен в результате незаконного увольнения работника.
В соответствии со ст. 237 ТК РФ моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или бездействием работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах, определяемых соглашением сторон трудового договора. В случае возникновения спора факт причинения работнику морального вреда и размеры его возмещения определяются судом независимо от подлежащего возмещению имущественного ущерба.
В соответствии со ст. 45 ГПК РФ, так как работник является инвалидом 2 группы, прокурор района обратился в Бежаницкий районный суд с исковым заявлениям о восстановлении работника на работе в прежней должности, взыскании компенсации за вынужденный прогул в размере 61 578,44, а также компенсации морального вреда в размере 50 000 рублей.
Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме, за исключением компенсации морального вреда (удовлетворил на сумму 3 000 рублей).