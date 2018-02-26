Общество

Уровень заболеваемости гриппом в Псковской области невысокий - Александр Нестерук

Уровень заболеваемости гриппом в Псковской области невысокий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил главный санитарный врач Псковской области, руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук.

Несмотря на то, что за прошлую неделю в Псковской области были лабораторно подтверждены 6 случаев гриппа, эпидпорог заболеваемости, например, по Пскову превышен менее чем на 2%, преимущественно за счет взрослого населения. «Среди детей заболеваемость невысокая», - подчеркнул главный санитарный врач.

На сегодня в Псковской области не закрыто на карантин ни одной школы, лишь 3 группы в детских сада и ряд классов в образовательных учреждениях. Неделей ранее в регионе на карантин по гриппу были закрыты 3 образовательных учреждения.

Он также подчеркнул, что никаких постановлений, связанных с карантином, в Псковской области не принято. Учреждения образования и здравоохранения могут принимать локальные акты и ограничивать посещение пациентов в связи с заболеванием.