Общество

На 10 тысяч рублей оштрафован бежаницкий ветеринар, который допустил слив навоза на ферме «Озерное»

Постановлением старшего государственного инспектора в области охраны окружающей среды государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды ветеринарный врач ООО «Озерное» привлечен к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст.8.2 КоАП РФ.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Бежаницкого района, по результатам проведенной прокуратурой района проверки установлено, что на предприятии ООО «Озерное» образуются отходы производства (навоз коровий свежий и навоз коровий перепревший). При этом паспорта на опасные отходы не разработаны, учет в области обращении с отходами не ведется, сведения об образовании на предприятии отходов за 2016 год в государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды не предоставлены. Имеют место случаи слива на рельеф местности жидких бытовых отходов в виде жидкой фракции коровьевого навоза на ферме ООО «Озерное» в д. Шестаково Бежаницкого района Псковской области.

Ответственным лицом за обращение с отходами на предприятии является ветеринарный врач ООО «Озерное».

Вышеуказанным постановлением ветеринарный врач признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами) и подвергнут наказанию в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей.