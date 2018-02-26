Общество

В Псковской области началось формирование нового состава региональной Общественной палаты

В Псковской области начался процесс формирования нового состава Общественной палаты. В него войдут 36 человек, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Напомним, выдвижение кандидатов осуществляется в соответствии с федеральным законом от 23.06.2016 № 183 «Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации» и законом Псковской области от 09.03.2017 № 1751 «Об Общественной палате Псковской области».

Подробнее с информацией, касающейся формирования Общественной палаты, можно ознакомиться ЗДЕСЬ.