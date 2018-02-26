Общество

Андрей Турчак: Родственники героев-десантников всегда могут рассчитывать на поддержку благотворительного фонда «Памяти 6-й роты»

«Родственники героев-десантников всегда могут рассчитывать на поддержку Общественного благотворительного фонда «Памяти 6-й роты», - как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Совета Федерации, об этом заявил вице-спикер верхней палаты Андрей Турчак в ходе состоявшейся 28 февраля встрече с родными и близкими десантников 6-й роты, погибших 1 марта 2000 года при проведении контртеррористической операции на Северном Кавказе.

Напомним, в мероприятиях, посвященных памяти 6-й роты, также приняли участие заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец и врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников, командование 76-й дивизии, жители города. Для участия в памятных мероприятиях в область также прибыли представители 30 субъектов Российской Федерации. Участники церемонии почтили память героев и возложили цветы к памятнику 6-й роты в Черехе.

Андрей Турчак напомнил, что в марте 2000 года десантники 6-й роты 76-й дивизии под командованием подполковника Марка Евтюхина вступили в неравный бой с боевиками Хаттаба под Улус-Кертом в Аргунском ущелье Чечни. Военнослужащие предотвратили прорыв 2,5 тыс. членов незаконных бандформирований, уничтожив 700 из них. Из 90 бойцов 84 погибли. За проявленный героизм 22 десантникам было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены Орденами Мужества, 63 из них – посмертно.

После торжественной церемонии Андрей Турчак вместе с командованием дивизии и представителями администрации области по традиции встретился с родными и близкими псковских героев-десантников. Как председатель попечительского совета Общественного благотворительного фонда «Памяти 6-й роты» Андрей Турчак заверил, что родственники героев - десантников всегда могут рассчитывать на помощь и поддержку со стороны фонда.

Также Андрей Турчак вручил благодарственные письма всем, кто помогал в установке памятного знака в Чеченской Республике.

Напомним, в ноябре 2015 года Андрей Турчак вместе с родителями десантников впервые побывал на месте гибели шестой роты на высоте 776, а 2 марта 2016 года в Аргунском ущелье в Чечне по договоренности с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым был установлен Памятный знак псковским десантникам.