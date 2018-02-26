Общество

Псковская Лента Новостей снова признана самым цитируемым СМИ Псковской области

Псковская Лента Новостей упрочила лидерство в рейтинге самых цитируемых СМИ. Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг медиаресурсов Псковской области за 2017 год. По итогам исследования за первый квартал прошлого года индекс цитируемости ПЛН составил 46,23, а по итогам года - 127,84. По данному показателю Псковская Лента Новостей опережает большинство других изданий Псковской области в несколько раз.

Отметим, что место в ТОП-10 самых цитируемых СМИ региона сохранил еще один представитель медиахолдинга «Гражданская пресса» - Центр Деловой Информации.

Добавим, что рейтинг цитируемости построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 43 500 наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. При подсчете рейтингов не учитывались новостные агрегаторы.