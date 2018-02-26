Общество

Футболисты сборной России по футболу исполнят мечту 11-летнего жителя Псковской области

Финалист конкурса сборной России по футболу 11-летний Никита Шульгин из Псковской области получит подарок от футболистов - профессиональный футбольный мяч Krasava. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы конкурса «Детские мечты».

«Никита очень увлекается футболом, но по состоянию здоровья - у мальчика одна почка - не может заниматься этим видом спорта профессионально. Тем не менее, на любительском уровне Никита обожает гонять мяч со старшими ребятами на стадионе у себя в деревне Новый Изборск. Обычные мячи, которые родители покупали мальчику быстро приходили в негодность, а средств на покупку профессионального мяча у семьи недостаточно. Но Никите повезло - он попал в число финалистов конкурса «Детские мечты» сборной России по футболу, и спортсмены исполнили его мечту», - поделилась представитель организаторов Юля Новикова.

22 ноября 2017 года сборная России по футболу объявила о старте конкурса для детей. В рамках этой акции любой болельщик российской национальной команды в возрасте до 14 лет (включительно) мог рассказать о своей мечте в письме или видеообращении. Всего в адрес игроков сборной России поступило около 3000 обращений из разных регионов страны. Дети из разных уголков России описывали, что значит для них футбол - кто-то играет сам, а кто-то поддерживает сборную или любимый клуб. В письмах и видеообращениях дети рассказывали про свои семьи и про свои самые заветные мечты.

По итогам конкурса 11 футболистов национальной команды реализуют 121 мечту. С конца декабря игроки национальной команды начали исполнять мечты финалистов конкурса и продолжают реализовывать в этом году.

Добавим, что Никита Шульгин стал единственным финалистом конкурса из Псковской области.