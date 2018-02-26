Общество

Готова ли Псковская область к паводку, проверил замглавы МЧС России

Готовность сил и средств ГУ МЧС России по Псковской области и подчиненных подразделений к предстоящему паводку и пожароопасному периоду проверил сегодня, 28 февраля, заместитель главы МЧС России Олег Баженов совместно с начальником Северо-Западного регионального центра Игорем Паниным.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, особое внимание заместитель министра уделил оснащенности подвижного пункта управления и готовности аэромобильной группировки к действиям по ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций.

В ходе встречи с личным составом Главного управления заместитель Главы МЧС России наградил отличившихся сотрудников ведомственными знаками отличия, а также вручил беспилотные летательные аппараты и ключи от новой техники: снегохода и снегоболотохода. Олег Баженов пожелал личному составу пожарно-спасательных подразделений успеха в службе и порекомендовал не останавливаться на достигнутом, делая все возможное для обеспечения безопасности жителей региона.

Затем заместитель министра и начальник регионального центра ознакомились с работой Центра обработки вызовов «Система-112». Центр расположен в отремонтированном помещении и укомплектован оборудованием, отвечающим современным требованиям. В настоящий момент Центр обработки вызовов функционирует на территории областного центра. В перспективе планируется построение системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на всей территории Псковской области.

Далее Олег Баженов и Игорь Панин посетили Аварийно-спасательную службу субъекта, осмотрели рабочие места и территорию, проверили технику, стоящую на вооружении, и готовность сотрудников к выполнению служебных задач.

Заместитель главы чрезвычайного ведомства положительно оценил уровень готовности сил и средств Главного управления МЧС России по Псковской области к защите населения и территорий от паводков, природных и техногенных пожаров и других возможных чрезвычайных ситуаций.