Общество

В псковские гипермаркеты требуются топ-менеджеры

В конце февраля на сайте вакансий hh.ru опубликовали сразу несколько вакансий, связанных с поисками топ-менеджеров для торговых сетей, представленных в Пскове.

Так, «в связи с активным развитием федеральной розничной сети», в областном центре ищут директора и заместителя директора гипермаркета SPAR. Руководителю обещают зарплату в пределах 50-77 тыс. руб., тогда как возможные доходы его зама не озвучиваются.

Озабочены поиском директора нового магазина и в торговой сети «Магнит». «В связи с динамичным развитием сети «Магнит», открытием новых магазинов во всех районах Пскова и Псковской области», - так объясняется в объявлении открытая вакансия. Претенденты будут бороться за зарплату в 42-52 тыс. руб. Заместители директора, к слову, тоже требуются.

В вакансии заместителя директора торгового комплекса, опубликованная гипермаркетом «Лента», зарплата обозначена нижней планкой - от 58 900 руб.

Впрочем, топ-менеджеры требуются не только в гипермаркеты, но и в ювелирные салоны. Например, в салон PANDORA в ТЦ «Акваполис». В объявлении указан достаточно большой люфт по зарплате: от 35 000 до 75 000 руб.

Ищет директора магазина и торговая группа «Ангстрем».