Общество

Будем наблюдать?

Псков посетил член Совета Ассоциации некоммерческих организаций по защите избирательных прав «Гражданский контроль» Олег Иванников.

Это тот самый Олег Иванников, который уже приезжал на Псковщину в августе 2017-го — мониторить избирательные кампании в органы государственной власти и местного самоуправления накануне Единого дня голосования. Сегодня Иванников прибыл на «круглый стол», специально организованный для общественных наблюдателей на выборах президента России.

Мероприятие прошло на базе ПсковГУ, в Центре студенческих инициатив, и совсем не случайно: большинство общественных наблюдателей как раз и представляют псковское студенчество, а это ни много-ни мало 625 волонтеров. Кому как не «молодым да ранним» контролировать выборы первого лица государства?

Начал встречу заместитель председателя избиркома Псковской области Иван Патлач, напомнивший собравшимся, что до 18 марта осталось ровно 18 дней, и раз уж согласно закону открылась такая возможность — в день выборов направлять на избирательные участки общественных наблюдателей, этой возможностью необходимо воспользоваться.

Затем слово взял Олег Иванников. Он сразу выделил общественных наблюдателей из ряда других — политических и иностранных, у которых на предстоящих выборах совершенно специфические задачи, и только общественники в этом деле совершенно бескорыстны и способны воплотить «дух» избирательной кампании, цель которой заключена в трех словах: «честно, законно и открыто». Опоры у волонтеров тоже три, это: избирком, Общественная палата и уполномоченный по правам человека. «Все три института активно включились в подготовку Единого дня голосования», - с удовлетворением констатировал гость из столицы.

По мнению Олега Иванникова, каждая избирательная кампания уникальна по своим вызовам. К примеру, на нынешней избиратели столкнулись с «некорректным» размещением агитационных материалов на автомобилях. Олег Иванников без обиняков выступил за запрет такого вида агитации.

Другой вызов — это призыв некоторых безответственных политиков к бойкоту выборов. «Это уже на грани уголовного преступления, - оценил ситуацию спикер. - Не надо нам навязывать западные ценности в виде бойкота».

Далее господин Иванников высказал своего рода благое пожелание о том, что участие общественных наблюдателей в выборах президента послужит для них искомым социальным лифтом: «Вот говорят, что социальных лифтов у нас нет. На самом деле они есть, их просто надо видеть», - оптимистично заявил видный член «Гражданского контроля».

Затем в разговор включился секретарь Общественной палаты Псковской области Валерий Павлов, перечисливший все организации и учреждения, которые высказали намерение участвовать в мониторинге избирательной кампании. В списке имеется даже Союз мотоциклистов. Что касается студентов, то для них, по словам Валерия Федоровича, данный опыт может оказаться бесценным: они собственными глазами увидят, как работают избирательные участки с их КОИБами, видеонаблюдением и выездным голосованием.

Кандидат юридических наук Инна Андреянова, отвечающая в Общественной палате за реализацию избирательных прав граждан, поделилась эмоциями от процесса подготовки наблюдателей, который, по ее словам, уже почти завершен. И отбоя от желающих вступить в ряды наблюдателей до сих пор нет. Студенты обращаются с просьбами: «Как, я не в списке? Включите меня!». В социальной сети «ВКонтакте» создана специальная группа для общения и обмена информацией.

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов, в свою очередь, поздравил ребят с тем, что они приняли «мужественное решение» и ударился в ностальгические воспоминания «про свой 91-й год», когда Дмитрий Шахов сам впервые принял участие в выборах. Псковский омбудсмен назвал студентов «беспристрастными людьми, которые уполномочены наблюдать», а заодно и в деталях вникнуть, как работает избирательный процесс.

Иван Патлач акцентировал внимание на том, что если политические наблюдатели заточены под конкретных политических лидеров (каждый — своего), то общественные наблюдатели принципиально заточены на общество в целом. И здесь ребята столкнутся с несколькими новациями: во-первых, примерно одна треть избирательных участков в Пскове будет оснащена «глазками» видеонаблюдения, и это обстоятельство необходимо будет учитывать. Не смущаться, не волноваться и при желании следить за онлайн-трансляцией. Во-вторых, почти на всех участках будут функционировать КОИБы, то есть комплексы обработки избирательных бюллетеней. И, в-третьих (и это главная новация!), на участках будут работать пункты регистрации по месту пребывания. Все эти новшества необходимо учитывать в «День Д».

Когда же настал момент задавать вопросы, после некоторого смущения и вызванной им паузы, прозвучал главный вопрос: «Нам говорили о сложных ситуациях. А в какие конкретно ситуации мы можем попасть?», - спросил у наставников молодой человек. И вот тут с ценным советом в стиле «предупрежден, значит, вооружен» снова выступил Олег Иванников: «Ваши коллеги по наблюдению от политических сил могут вас фотографировать и снимать, чтобы дискредитировать, - напугал возможными недружественными действиями эксперт. - Ведите себя корректно, вежливо и отвечайте только на те вопросы, на которые точно знаете ответ. Если возникнут какие-то сложности, сразу же звоните в Общественную палату. Первым делом обращайтесь в три инстанции - к председателю УИКа, его заму и секретарю. Самое главное — не давать повода вас кошмарить, а кошмарить они могут». - не сомневался г-н Иванников. Дескать, надо помнить, что цели у разных наблюдателей разные: у кого-то нагнетать обстановку, у кого-то - сглаживать.

С этим тезисом согласился и Дмитрий Шахов: «Конечно, конфликты могут возникнуть, потому что законы все люди читают по-разному. Иногда приходят специальные люди и начинают кричать, скандалить, требовать бюллетени. Это вполне могут быть и провокаторы». Кроме того, нужно следить за тем, чтобы люди приходили на участки без каких-либо агитационных материалов.

Иван Патлач предупредил, что дополнительные конфликты могут возникнуть из-за распределения мест в автомашинах на выездном голосовании. Обычно на участке дежурит по две машины, и для наблюдателей находится четыре места для выезда. Здесь уже сами наблюдатели должны решить меж собой, кто поедет к избирателям — либо договорившись полюбовно, либо по жребию. Возможен и вариант, когда наблюдатели двигаются на собственном транспорте по заранее определенному маршруту.

При этом фотографировать в квартирах без спроса хозяев нельзя, сначала нужно спросить, но, как показывает практика, подавляющее большинство избирателей на дому категорически против того, чтобы их фотографировали.

Завершая встречу, Олег Иванников, как человек с явно государственным мышлением, призвал общественных наблюдателей минимизировать транспортные расходы, то есть, получается, попросил зря не разъезжать по территориям. Прислушаются ли к этому совету волонтеры, покажет день голосования, пока же ребята выразили желание поскорей узнать номера своих участков — так где именно придется наблюдать 18 марта? Валерий Павлов заверил общественников, что номера своих участков они узнают если не на следующей неделе, так не позже, чем за трое суток до дня голосования.

Александр Донецкий