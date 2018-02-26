Общество

Псковичка пожаловалась властям на холод в детской поликлинике

Псковичка разместила на портале ведерников.рф жалобу, в которой указала на некомфортно низкие температуры воздуха в помещениях детской поликлиники на улице Петровской, в том числе в кабинетах. По ее словам, они посетили медучреждение сегодня, 28 февраля.

«Сказать, что там холодно, это ничего не сказать! В кабинетах холодно в одежде, а малышей приходится раздевать догола! Огромная просьба обратить на это внимание и принять возможные меры!», - попросила она в своем обращении.

Ответственным по этому вопросу назначен председатель регионального госкомитета здравоохранения и фармации Игорь Потапов.