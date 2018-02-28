Общество

18 лет назад героически погибли псковские десантники 6-й роты

День памяти военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76 воздушно-десантной дивизии, 2 отдельной бригады специального назначения, сотрудников отделения специального назначения УФСИН России по Псковской области, погибших при исполнении служебного долга, отмечается сегодня, 1 марта.

Траурные мероприятия, приуроченные к региональной памятной дате, начались накануне. Сегодня в 10.30 на Орлецовском кладбище пройдет лития по погибшим воинам и митинг памяти. В 12.00 у памятника «Купол» в Черехе состоится торжественное возложение гирлянды воинской славы и построение.

В марте 2000 года десантники шестой роты 76-й дивизии под командованием подполковника Марка Евтюхина вступили в неравный бой с боевиками Хаттаба под Улус-Кертом в Аргунском ущелье Чечни. 90 бойцов предотвратили прорыв 2,5 тысяч членов незаконных бандформирований, уничтожив 700 из них. За проявленный героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены Орденами Мужества, 63 из них – посмертно.