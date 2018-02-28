Общество

Сегодня в Кадастровой палате проходит Единый день консультаций

1 марта с 13.00 до 20.00 в рамках проведения мероприятий, посвященных 10-летию образования Росреестра, будет проведен Единый день консультаций для псковичей в рамках оказания правовой консультации в сферах государственного кадастрового учета и государственной кадастровой оценки, в пределах полномочий филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области.

Прием граждан будет проходить в офисе филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области в г. Пскове (по адресу: ул. Рабочая, д.11), а также в офисах приема-выдачи документов филиала в Псковской области по следующим адресам:

г. Великие Луки, ул. Малышева, д.1А;

г. Остров, ул. 111 Стрелковой дивизии, д.1;

г. Дно, ул. К.Маркса, д. 16;

г. Печоры, ул. Ленина, д.30;

г. Порхов, пр-т Ленина, д.43;

г. Невель, ул. Комсомольская, д.5;

п. Струги Красные, ул. Советская, д.24.

Также прием будет осуществляться специалистами филиала в офисах Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг по следующим адресам:

в г. Пскове – ул. Белинского, д.77А;

в г. Великие Луки – ул. Ставского, д.70.

В рамках Единого дня консультаций в Кадастровой палате также примут кадастровых инженеров, по вопросам, направленным на улучшение качества документов, необходимых для осуществления государственного кадастрового учета и внесения сведений в реестр границ Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), в частности, доведения информации об ошибках, допускаемых кадастровыми инженерами при подготовке указанных документов.

Прием будет проходить в офисе филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области в г. Пскове (по адресу: ул. Рабочая, д.11).