Общество

Псковские таможенники обнаружили склад с санкционными товарами

Сотрудники оперативно-розыскного отдела (ОРО) Псковской таможни при силовой поддержке специального отряда быстрого реагирования Псковской таможни выявили в г. Великие Луки (Псковская область) склад с санкционной продукцией. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Псковской таможни Наталья Князева.

В ходе осмотра склада обнаружен товар «яблоки свежие» общим весом 21 тонна. На информационных этикетках страной происхождения яблок указана Молдавия. Однако таможенники установили, что данная товарная партия была перемаркирована, а фактической страной происхождения яблок является Польша. Как выяснилось впоследствии, внутри складского помещения осуществлялась переклейка и перетарка товарных партий «санкционной» группы. Сотрудники таможни обнаружили многочисленные польские информационные этикетки, содержащие сведения о стране происхождения товара «яблоки свежие», технику для совершения погрузочно-разгрузочных работ (малогабаритные кары), специальные приборы для переклейки информационных этикеток, компьютерная техника и устройство для распечатки этикеток.

Данное задержание явилось результатом успешно проведенных проверочных мероприятий по фактам незаконного ввоза на территорию Российской Федерации «санкционных» товаров. Оперативниками Псковской таможни при взаимодействии с Северо-Западной оперативной таможней проведена работа по анализу, сбору и обобщению информации о возможных местах складирования и реализации на территории Псковской области «санкционных» товаров. Установлено, что на одном из складов осуществляется переклейка и перетарка сельскохозяйственной продукции, попадающей под действие специальных экономических мер, в целях придания товарным партиям ложных сведений о стране происхождения. Владельцем вышеуказанного склада является одна из крупных оптовых компаний сельскохозяйственной продукции Псковской области.

Задержанный товар передан должностным лицам Управления Россельхознадзора по г. Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям для проведения дальнейших проверочных мероприятий. Принято решение об уничтожении данной товарной партии.