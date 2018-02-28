Общество

Псковские активисты ОНФ обсудили планы на год

Активисты Общероссийского народного фронта в Псковской области провели заседание регионального штаба ОНФ, в ходе которого подвели итоги работы регионального отделения в 2017 году и наметили планы на будущее.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном исполкоме ОНФ, о контроле за реализацией федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Псковской области рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ Всеволод Козловский. Он отметил недостаточную эффективность реализации проекта в регионе в 2017 году, которая частично вызвана затягиванием сроков объявления конкурсов и, как следствие, поздним началом работ на объектах. Также в рамках реализации проекта эксперты ОНФ выявили ряд недоработок. В их числе разные критерии оценки заявок на ремонт дворовых территорий в муниципалитетах в части количества проголосовавших собственников жилья за участие в программе. «Наши предложения направлены в органы исполнительной власти региона. В текущем году работа будет продолжена», - констатировал Козловский.

Отмечены успехи в реализации проекта ОНФ «Генеральная уборка». Общественникам удалось добиться ликвидации свыше 80 несанкционированных свалок из выявленных и зафиксированных на карте свалок 170 объектов. Эксперты Народного фронта активно подключились к решению проблемного для региона вопроса обращения с твердыми бытовыми отходами, выработав ряд предложений по корректировке новой территориальной схемы обращения с ТБО.

В рамках реализации проекта ОНФ «Равные возможности - детям» в регионе успешно стартовал в 2017 году цикл акций «Рисовать – легко». «Это занятия по рисованию с детьми разного возраста, которые проводятся в разных районах области. В мастер-классах приняло участие уже более 700 детей. Цикл набирает популярность и будет продолжен в текущем году», - отметила член регионального штаба ОНФ в Псковской области, инициатор акций Екатерина Сергеева.

По проекту «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в регионе из 275 участков, отмеченных на интерактивном сайте«Карта убитых дорог», на 62 проведен ямочный ремонт, 29 дорог отремонтировано. Кроме того, особое внимание уделяется безопасности дорожного движения. Общественники добились принятия решения о корректировке дорожной разметки и знаков на участке Гдовского шоссе, где проходит туристический маршрут. Работа в данном направлении будет продолжена.

Активно работает команда «Молодежки ОНФ» в регионе, которая принимает участие в различных мероприятиях. Это акции «Татьянка» - ко Дню российского студенчества, «Случайный вальс» - к 75-летию обеды в Сталинградской битве, ко Дню снятия блокады Ленинграда, «Знай наших!» - в поддержку российских олимпийцев и другие.

В рамках реализации проекта ОНФ «Народная оценка качества» эксперты Народного фронта проводили мониторинги качества оказания услуг в медицинских учреждениях, замечания доведены до органов исполнительной власти, ведутся поиски путей решения кадровых проблем в сфере здравоохранения.

Также большая работа проделана ОНФ в Псковской области по созданию «зеленого щита» вокруг Пскова. По ходатайству Народного фронта в региональной Общественной палате состоялись общественные слушания, инициатива направлена в областной парламент для принятия решения о создании лесопаркового зеленого пояса.

В нынешнем году общественники сконцентрируются на контроле за реализацией общественных предложений, которые они передали главе региона. На заседании регионального штаба Народного фронта также было отмечено, что представители псковского отделения ОНФ активно участвуют в работе по информированию граждан о важности участия в выборах. «Активисты ОНФ реализуют различные инициативы, направленные на привлечение внимания жителей региона к важности участия в предстоящих президентских выборах 18 марта», – подчеркнула член регионального штаба Галина Неваленная.

Вопросы, рассмотренные на заседании регионального штаба Народного фронта, активно освещаются региональными СМИ, в том числе и лауреатами журналистского конкурса ОНФ «Правда и справедливость», которые принимают участие в медиафоруме независимых региональных и местных средств массовой информации, открывшемся 28 февраля в Калининграде. Медиафорум ежегодно проводит Общероссийский народный фронт.