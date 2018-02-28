Общество

Великолукские студенты поиграли в «молодых политиков»

28 февраля на базе центральной городской библиотеки им. Семевского в Великих Луках состоялась традиционная интерактивная игра «Молодой политик-2018» в рамках проведения «Дня молодого избирателя» среди высших и средних учебных заведений. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в игре приняли участие команды ВГСХА, ВЛГАФК, ПсковГУ, ВФ ПГУПС Императора Александра I, Великолукского механико-технологического колледжа и Городского студенческого совета.

Домашним заданием каждой команды была подготовка и распечатка буклета «Все на выборы!» и выступление лидера команды по теме: «Почему я иду на выборы?». Данное мероприятие началось с приветственных слов организаторов игры. Далее каждая команда презентовала свой разработанный буклет и ответила на вопросы от членов жюри. После этого была проведена викторина по избирательному праву «Мы – избиратели!» и «Выборы президента». В завершении игры лидерам команд была предложена возможность выступить с докладом на тему «Почему я иду на выборы?».

По итогам данного мероприятия победителем интерактивной игры «Молодой политик - 2018» стала команда Великолукской государственной академии физической культуры и спорта. Она также победила в номинации за лучший разработанный буклет «Все - на выборы!».