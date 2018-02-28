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Командующий ВДВ возложил цветы к памятнику 6-й роте в Черехе

Командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Андрей Сердюков возложил цветы к памятнику псковским десантникам шестой роты, погибшим в 2000 году в Чечне.

«18 лет назад в неравной схватке с многократно превосходящими силами врага 84 десантника шестой роты пали смертью храбрых на высоте 776, отдав свои жизни, защищая суверенитет и безопасность родного Отечества. За мужество и героизм, проявленные в боях с террористами, 22 десантникам присвоено звание Героя России, из них 21- посмертно. Шестьдесят девять солдат и офицеров награждены орденом Мужества, из них 63 - посмертно», - сказал командующий.

Ранее в храме святого благоверного Великого Князя Александра Невского в Пскове была организована служба в память о погибших героях, а на территории места захоронения десантников шестой роты «Орлецы» прошел траурный митинг с возложением цветов и прохождением торжественным маршем роты почетного караула.

По словам командующего, сегодня во всех местах дислокации соединений и воинских частей Воздушно-десантных войск проходят памятные мероприятия и уроки мужества.