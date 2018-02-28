Общество

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM).

Как обычно, он будет посвящен обсуждению актуальной повестки общественно-политической жизни страны и региона. Ведут эфир главный редактор радиостанции Максим Костиков, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко и публицист, кандидат исторических наук Константин Калиниченко.

Сегодня они вновь обсудят ход избирательной кампании по выборам президента страны, вспомнят недавние скандалы на дебатах в эфире федеральных телеканалов и поговорят о Послании к Федеральному Собранию, с которым сегодня выступит президент России Владимир Путин.

Если вам есть, что сказать по обсуждаемым темам, звоните по телефону прямого эфира 56 73 72.

Трансляция завершена.