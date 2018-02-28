Общество

Достигнутая стабильность России не должна привести к самоуспокоенности - Путин

«Достигнутая стабильность России не должна привести к самоуспокоенности», - подчеркнул президент России Владимир Путин в ходе оглашения своего Послания Федеральному Собранию 1 марта.

Глава государства подчеркнул, что «сегодняшнее послание носит особый, рубежных характер, как и время, в которое мы живем, когда значимость каждого шага и поступка исключительно высоки, так как определяют судьбу страны на десятилетия вперед». «Именно в такие поворотные моменты Россия не раз доказывала свои способности к обновлению, покоряла космос, совершала грандиозные открытия», - подчеркнул Путин. Напомнил он и о том, что страна прошла через непростые преобразования, справилась с абсолютно новыми, очень сложными социальными и экономическими вызовами, утвердилась как демократическое общество на свободном самостоятельном пути, обеспечила устойчивость и стабильности практически во всех сферах жизни.

«На долю России выпали непростые испытания, но устойчивость - это основа, но не гарантия дальнейшего развития. Мы не имеем права, чтобы достигнутая стабильность страны привела к самоуспокоенности», - заключил президент.