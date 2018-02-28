Общество

Зоозащитная организация «Шанс» объявляет конкурс «Неслучайные знакомства»

27 марта АНЗО «Шанс» отметит свой 4-й день рождения. В честь праздника организация объявляет конкурс «Неслучайные знакомства».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, для участия в конкурсе необходимо написать историю про «Шанс» и опубликовать ее у себя на странице «ВКонтакте» с 1 по 25 марта. «Это может быть история знакомства с организацией, дружбы с нашим питомцем, участия в наших субботниках, наблюдения за жизнью наших групп – подключайте фантазию! Чем интереснее – тем лучше!» - отмечают в «Шансе».

Также нужно прикрепить к истории как минимум одну иллюстрацию и добавить хэштег #шанс_приют.

Истории участников конкурса появиятся в волонтерской группе «Шанса» https://vk.com/volonter.shans. Тройку победителей выберет жюри, а итоги будут оглашены в день рождения «Шанса» - 27 марта. Победители получат щедрые подарки от наших спонсоров, обещают организаторы.