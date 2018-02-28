Общество

Путин: К концу следующего года Россия должна уверенно войти в клуб стран «80+»

К концу следующего года Россия должна уверенно войти в клуб стран «80+». Такую задачу озвучил президент страны Владимир Путин, оглашая послание перед Федеральным Собранием.

По его словам, в 2000 году продолжительность жизни в России составляла не более 65 лет, а у мужчин менее 60. «Это трагически мало. В последние годы темпы роста продолжительности жизни России - одни из самых высоких св мире. Продолжительность жизни увеличилась более чем на 7 лет и составляет сегодня 73 года», - констатировал глава государства. Но и этого, по его десятилетия Россия должна устойчиво войти в клуб стран «80+»», - поставил задачу Путин.

Опережающими темпами, по его словам, должна расти продолжительность активной здоровой жизни россиян, когда человека не сковывает болезнь. «Уверен, что эта цель достижима, но всей стране надо сделать большой шаг в своем развитии, чтобы качественно изменилась жизнь каждого человека», - заключил он.