Общество

Более 3,4 трлн рублей будет направлено за 6 лет на улучшение демографии в России

Более 3,4 трлн рублей будет направлено в ближайшие 6 лет на улучшение демографии в России. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе оглашения своего Послания Федеральному Собранию.

«За предстоящие шесть лет на меры демографического развития, на охрану материнства и детства нам нужно будет направить не менее 3,4 трлн рублей. За три года должно быть создано более 270 тысяч мест в яслях. Для решения этой задачи окажем финансовую поддержку регионам в объеме порядка 50 млрд рублей из федерального бюджета», - заключил президент.