Общество

Свыше 800 детей в Псковской области состоят в отрядах юных инспекторов движения

На территории Псковской области в настоящее время действуют 117 отрядов юных инспекторов движения, которые включают в себя 848 детей из всех уголков Псковской области. Как рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, в этом году отрядам ЮИД исполняется 45 лет со дня создания.

ЮИДовское движение отсчитывает свою историю с 6 марта 1973 года, когда было принято соответствующее постановление секретариата ЦК ВЛКСМ совместно с коллегией МВД и Министерства просвещения Советского Союза. Уже к концу этого же года на территории страны было образовано около 14 тысяч отрядов ЮИД, начались различные слеты и соревнования среди юных инспекторов.

Ежедневно юные инспектора движения изучают Правила безопасного поведения на дорогах, ведут активную пропагандистскую работу среди детей младшего школьного и дошкольного возраста, оказывают содействие инспекторам Госавтоинспекции в проведении различных социально- значимых мероприятий.

За прошедшие годы движение ЮИД не потеряло своей актуальности. Сегодня оно насчитывает около 300 тысяч школьников по всей стране. Юные инспекторы изучают Правила безопасного поведения на дорогах, ведут пропагандистскую работу среди сверстников, оказывают содействие сотрудикам Госавтоинспекции в проведении различных социально значимых акций и кампаний.

Ежегодно для юных инспекторов движения Госавтоинспекция совместно с Минобрнауки России проводят широкомасштабные массовые мероприятия, такие как Всероссийский конкурс ЮИД «Безопасное колесо». Стало традицией проведение Межгосударственных слетов ЮИД, на которых юные инспекторы знакомятся и обмениваются опытом работы со своими сверстниками из стран СНГ.

В свою очередь, российские ЮИДовцы являются постоянными участниками аналогичных мероприятий, проводимых в государствах ближнего зарубежья. Каждый год во всероссийских детских центрах «Орленок» в Краснодарском крае и «Океан» в Приморье юные инспекторы из разных регионов встречаются на специализированных сменах ЮИД.