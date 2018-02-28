Общество

Общие объемы расходов на здравоохранение в России за 6 лет должны увеличиться вдвое

Общие объемы расходов на развитие здравоохранения в России за 6 лет должны увеличиться вдвое. Такую задачу поставил президент России Владимир Путин, выступая с посланием перед Федеральным Собранием 1 марта.

«В 2019 - 2024 годах на развитие здравоохранения из всех источников ежегодно потребуется направлять более 4% ВВП, но стремиться надо к 5%. Это будет означать, что общие объемы расходов на здравоохранения должны увеличиться вдвое», - отметил президент.

По его словам, надо найти возможности для финансирования, которые не сдерживали бы экономический рост. Также президент поблагодарил медиков «за сложный и такой нужный труд». «На этих людях держится очень многое. Они должны получать достойную зарплату», - заключил он.