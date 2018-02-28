Общество

В отдельных случаях регионы увлеклись административными преобразованиями - Путин

В отдельных случаях регионы России увлеклись административными преобразованиям, констатировал президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному Собранию 1 марта.

По его словам, «многое было сделано в ходе реализации майских указов, хотя есть недовыполнения». «Если бы не было с самого начала поставлено высокой планки, таких результатов достичь бы не удалось. Считаю, всегда надо ставить амбициозные задачи. Отступать от уже достигнутых рубежей нельзя», - подчеркнул Путин.

Зарплаты бюджетников, по его словам, должны расти и дальше, как и качество работы и уровень подготовки специалистов. Напомнив, что в последние годы в субъектах РФ проведена оптимизация сети учреждений образования и здравоохранения, Путин подчеркнул, что «в отдельных случаях административными преобразованиями явно увлеклись, закрывая учреждения в небольших поселках, не предложив альтернативу, оставив людей без медпомощи».

Это, по убеждению президента, абсолютно недопустимо. «Забыли о главном - о людях, их интересах и потребностях, о равной возможности и справедливости. Так не должно быть ни в образовании, ни в здравоохранении», - заявил президент и потребовал, где надо, восстановить утраченную доступность услуг.