Общество

Упрощен порядок направления маткапитала на приобретение товаров или услуг для ребенка-инвалида

С 2018 года внесены изменения в Правила признания лица инвалидом. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении Пенсионного фонда России по Псковской области, теперь для включения в индивидуальную программу реабилитации или абилитации ребенка-инвалида рекомендаций о товарах и услугах, которые можно приобрести за счет материнского капитала мамам не надо брать в поликлинике направление на медико-социальную экспертизу и проходить переосвидетельствование в бюро МСЭ.

Для оплаты средствами МСК разрешенных услуг или товаров*, необходимо обратиться в бюро МСЭ, которое вынесет решение о нуждаемости ребенка в услуге или товаре и выдаст новую индивидуальную программу реабилитации или абилитации.

Если услуга или товар относятся к медицинским изделиям, а индивидуальная программа реабилитации или абилитации выдана более года назад, в бюро МСЭ надо дополнительно предоставить справку из поликлиники об основном и сопутствующем диагнозах ребенка и осложнениях.

После получения рекомендаций к покупке товара или услуги семья может их приобретать, сохраняя при этом все платежные документы. Далее необходимо обратиться в органы социальной защиты для подтверждения наличия приобретенного товара (услугу подтверждать не надо). Акт проверки, который составит специалист после выезда к семье домой, в числе других документов будет нужен при подаче заявления о распоряжении материнским капиталом.

Деньги на счет владелицы сертификата Пенсионный фонд перечислит в течение месяца и десяти рабочих дней с даты приема заявления. Подать его можно в любое время, не дожидаясь трехлетия ребенка, давшего право на капитал.

Напомним, возможность направлять материнский капитал на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов появилась у российских семей в 2016 году.

На сегодняшний день в Псковской области принято 1 заявление на социальную абилитацию ребенка-инвалида – на сумму 46,1 тысяч рублей.

* в перечне разрешенных товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, 48 наименований - оборудование для тренировки опорно-двигательного и вестибулярного аппаратов, лестничные подъемные устройства, вспомогательные средства, предметы мебели для сидения, подъемники, приборы для письма алфавитом Брайля, устройства, оборудование и материалы для анализа крови, услуги чтеца-секретаря и др. Полный список размещен на сайте Пенсионного фонда (http://www.pfrf.ru/) в разделах «Получателям МСК» или «Жизненные ситуации»