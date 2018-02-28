Общество

Команда «Амбер» стала победителем первый этап чемпионата Великих Лук по игре «Ворошиловский стрелок»

27 февраля в Великих Луках прошел первый этап чемпионата города по интеллектуальной игре «Ворошиловский стрелок».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, победу на чемпионате одержала команда «Амбер», в финале бронзовые призеры прошлого сезона взяли верх над действующим чемпионом - командой «Безымянные», третье место осталось за командой «Жмых».

В четвертьфинале серебряные медалисты прошлого года сломили сопротивление обладателей Кубка Великих Лук «Игнатьев и Ася», а в боях за третье место были сильнее «Плейбойс».

Следующий этап чемпионата пройдет в марте.