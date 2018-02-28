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Общество

Мнение жителей должно быть решающим в развитии городов и поселков - президент РФ

01.03.2018 13:06|ПсковКомментариев: 12

Мнение жителей городов и поселков должно быть решающим в развитии населенных пунктов России. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения своего послания Федеральному Собранию.

Он предложил развернуть масштабную программу пространственного развития городов России. «Обновление городской среды должно базироваться на широком внедрении передовых технологий и материалов в строительстве, в современных архитектурных решениях, на использовании цифровых технологий в работе социальных объектов, общественного транспорта, коммунального хозяйства», - подчеркнул президент.

Очень многое, по его мнению, будет зависеть «от городских и местных властей, от их открытости передовым идеям, от готовности откликаться на запросы жителей разных поколений, семей с детьми, пенсионеров, инвалидов».

«Мнение людей по поводу того, каким быть их городу и поселку, должно быть решающим. Мы об этом не раз говорили, в принципе, на встречах с руководителями муниципалитетов. Сегодня говорю это не для "галочки" и прошу обратить на это внимание руководителей всех уровней», - резюмировал Путин.

Теги: #послание Путина Федеральному Собранию
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 12Версия для печати
 

 
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