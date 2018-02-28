Общество

В Пскове подвели итоги антинаучной эстафеты

28 февраля в Пскове в завершающий день региональной научно-популярной акции «Наука на книжных полках и в «облаках» были объявлены победители двух региональных конкурсов «Не бывает не решённых вопросов», «Рунет. Безопасно, полезно и не скучно!» и антинаучной эстафеты «Имени Льва Ландау».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, всего на региональные конкурсы поступило 65 заявок: 39 на конкурс «Не бывает не решенных вопросов» и 26 на «Рунет. Безопасно, полезно и не скучно!».

Согласно правилам конкурса «Не бывает не решенных вопросов» на сайте библиотеки в разделе «Новости» и на сайте электронного периодического издания «Псковская лента новостей», с 8 по 26 февраля размещались видео-вопросы от специалистов Псковской областной универсальной научной библиотеки. Ответы принимались с 26 февраля (после размещения последнего пятого вопроса) по 27 февраля в электронном виде. Пять участников, приславшие первыми правильные ответы, победили.

Победители конкурса Настасья Бурова (г. Псков), Валентина Суровицкая (г. Псков), Светлана Косарева (г. Псков), Ирина Пушкина (г. Великие Луки), Марина Белоус (г. Витебск, Беларусь) награждены дипломами и комплектами книг от Псковской областной универсальной научной библиотеки.

28 февраля были подведены итоги и второго областного конкурса «Рунет. Безопасно, полезно и не скучно!». В конкурсе приняли участие 26 студентов Университета третьего возраста - жителей Псковской области. Участникам конкурса необходимо было поделиться информацией об интересных, полезных, информативных, развлекательных и безопасных сайтах, к которым они чаще всего обращаются и которым они доверяют.

Лучшим независим интернет-экспертом в 2018 году стала Антонина Максимова (Палкинский район Псковской области, деревня Новая Уситва). Она стала обладателем диплома и 3D-книги из серии «Энциклопедии с дополненной реальностью» от книжного магазина «Святогор».

Определен и победитель антинаучной эстафеты «Имени Льва Ландау». Не нарушая правил эстафеты, победителем стала Надежда Мотина - автор самого креативного «перевода» с научного языка на простой.



