Общество

Комфортная городская среда поможет формированию среднего класса - Владимир Путин

Создание в РФ комфортной городской среды, основанной на широком внедрении передовых технологий в строительстве, архитектуре, использовании IT-технологий, будет способствовать формированию деятельного среднего класса. Как передает РИА Новости, об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения своего послания Федеральному Собранию.

«Обновление городской среды должно базироваться на широком внедрении передовых технологий и материалов строительства, современных архитектурных решений, на использовании цифровых технологий в работе социальных объектов, общественного транспорта, коммунального хозяйства, что в том числе позволит обеспечить прозрачность и эффективность самой системы ЖКХ, чтобы граждане получали качественные услуги и не переплачивали за них. Такой масштабный проект - это новые экономические и социальные перспективы, современная среда для жизни, для культурных и гражданских инициатив, для малого бизнеса и стартапов. Все это послужит формированию в России массового деятельного среднего класса», - сказал Путин.

Он отметил, что очень многое здесь будет зависеть от городских и местных властей, от их открытости передовым идеям, от готовности откликаться на запросы жителей разных поколений, семей с детьми, пенсионеров, инвалидов.