Общество

В Красногородском, Куньинском, Локнянском и Стругокрасненском районах 100% руководителей сельхозорганизаций - женщины

В России растет число женщин-руководителей в сельскохозяйственном производстве. Если обратиться к предварительным итогам Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года по Псковской области и сравнить их с итогами сельхозпереписи 2006 года, можно увидеть, что при незначительно сократившемся общем числе руководителей крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей (с 279 до 266 человек) число женщин-глав этих хозяйств выросло, как в количественном (с 58 до 89), так и в процентном (с 21% до 33%) отношении.

Так, в самом «фермерском» в области Печорском районе из 39 глав КФХ и индивидуальных предпринимателей (ИП) 21 женщина (что составляет 53,8% от общей численности глав этой категории в районе). Самый высокий процент женщин-глав КФХ и ИП в Бежаницком районе - 55,6%. В Гдовском и Новоржевском районах в количестве женщин и мужчин среди руководителей этой категории хозяйств полный паритет: 50 на 50 процентов. Причем большинство женщин - руководителей находится в возрасте от 29 до 49 лет.

Среди руководителей сельскохозяйственных организаций доля руководителей-женщин составляет 24%. При этом в Красногородском, Куньинском, Локнянском и Стругокрасненском районах 100% руководителей сельхозорганизаций - женщины.

В общей численности постоянных работников сельскохозяйственных организаций процент работников-женщин составляет 46% (аналогичный показатель 2006 года - 45%).

С предварительными итогами Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года по Псковской области можно ознакомиться на сайте «Псковстата» в разделе Всероссийская сельскохозяйственная перепись-2016.