Общество

Программу поддержки пожилых людей разработают в России

В России необходимо разработать программу поддержки пожилых людей. Об этом заявил президент Владимир Путин, оглашая послание Федеральному Собранию.

«Нужно повысить качество медицинского и социального обслуживания пожилых людей, помочь тем, кто одинок и оказался в сложной жизненной ситуации», - подчеркнул президент. Решение всех этих вопросов, по его словам, требует комплексного подхода.

«Считаю, что будущее новое правительство должно будет подготовить специальную программу системной поддержки и повышения качества жизни людей старшего поколения», - сказал Путин.

Также он призвал выстроить в России систему социальной поддержки населения на принципе адресности, чтобы эту помощь получали семьи и граждане, которые действительно в ней нуждаются.