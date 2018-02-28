Общество

Члены ассоциации «Псковский лес» побывали с рабочим визитом в Красногородском и Опочецком районах

Члены ассоциации «Псковский лес» побывали с рабочим визитом в Красногородском и Опочецком районах. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе организации, в доме культуры Опочецкого района были подведены итоги детского конкурса рисунка, организованного ассоциацией работников лесной отрасли «Псковский лес» и посвященного Дню защитника Отечества. В конкурсе приняли участие школьники их 11 учреждений образования Красногородского и Опочецкого районов. Всего для работы жюри было представлено 214 работ.

В состав жюри вошли директора школ, представители родительских комитетов, заместитель главы Красногородского района и руководство ассоциации «Псковский лес». В ходе работы жюри были определены победители в четырех возрастных группах. Все победители - 40 детей - будут награждены ценными подарками. «Работа жюри была осложнена тем, что абсолютно все работы достойны считаться лучшими», - отметили в ассоциации.

Также состоялось совещание руководства ассоциации «Псковский лес» с медицинским персоналом Опочецкой межрайонной больницы. На совещании обсуждалось текущее положение дел в здравоохранении Красногородского и Опочецкого районов. По окончании совещания главный врач ГБУЗ «Опочецкая межрайонная больница» Дмитрий Корось поблагодарил руководство ассоциации «Псковский лес» за оказанную помощь, безвозмездную поставку дров в объеме 430 кубических метров для отопления больничного городка в Красногородске.

В пресс-службе ассоциации добавили, что межрайонная больница обслуживает два района, Красногородский и Опочецкий, а это более 23000 человек, больница является важнейшим социальным объектом и требует повышенного внимания.