Общество

Военный прокурор разъясняет: Что такое «судебный штраф»

Вопрос: С 15 июля 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 03.07.2016 №323-ФЗ, которым введен «судебный штраф». В чем его отличие от штрафа, в качестве вида наказания, назначенного по приговору суда?

Отвечает помощник военного прокурора Псковского гарнизона капитан юстиции Александр Володин:

Согласно статьи 25.1 Уголовно-процессуального кодекса РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

Размер судебного штрафа не может превышать половину максимального размера штрафа, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ. В случае, если штраф не предусмотрен соответствующей статьей Особенной части УК РФ, размер судебного штрафа не может быть более 250 тыс. рублей.

При этом порядок прекращения уголовного дела или уголовного преследования в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штраф, отличается от назначенного штрафа по приговору суда, тем, что если в ходе предварительного расследования будет установлено, что имеются предусмотренные статьей 25.1 УК РФ основания для прекращения уголовного дела или уголовного преследования в отношении подозреваемого, обвиняемого, следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора выносит постановление о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела или уголовного преследования в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести и назначении этому лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, которое вместе с материалами уголовного дела направляется в суд.

Также если в ходе судебного производства по уголовному делу будут установлены основания, предусмотренные статьей 25.1 УК РФ, суд одновременно с прекращением уголовного дела или уголовного преследования разрешает вопрос о назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. В постановлении или определении о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и о назначении подсудимому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, суд указывает размер судебного штрафа, порядок и срок его уплаты.

В случае неуплаты лицом судебного штрафа, назначенного в качестве меры уголовно-правового характера, суд по представлению судебного пристава-исполнителя, отменяет постановление о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа и направляет материалы руководителю следственного органа или прокурору.

Назначение подсудимому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа не порождает правовых последствий в виде наличия судимости.