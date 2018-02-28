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Елена Бибикова: Президент озвучил все проблемы, которые нас беспокоят, и обозначил задачи, которые предстоит решить

02.03.2018 08:59|ПсковКомментариев: 34

Президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию озвучил все проблемы, которые нас беспокоят, и обозначил задачи, которые предстоит решить. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей высказала сенатор от Псковской области Елена Бибикова. 

«Послание было 2-часовым, но мы этого даже не заметили, потому что оно было очень интересным. Это все те темы, которые нас беспокоят. Президент в своем послании отметил задачи, которые предстоит решить в ближайшие годы, и эти задачи касаются всех сторон нашей жизни - от медицины, рождения детей, сопровождения материнства и детства до возможностей улучшения экономической ситуации в стране, вопросов старшего поколения. Это то, что требует неустанного внимания», - подчеркнула Елена Бибикова.

По мнению сенатора, президент озвучил задачи, которые беспокоят всех. «Во-первых, создание единого пространства в стране, чтобы в городах - больших и малых - были одинаковые условия. Недопустимо сокращение медицинских учреждений, медицинская помощь должна быть доступна всем. В части медицины отмечено создание программы по онкологическим заболеваниям, создание инфраструктуры. Также было отмечено, что учителя и врачи - особая категория людей, которая заслуживает отдельного уважения», - подчеркнула сенатор.

Она подчеркнула, президент высказался по всем направлениям. В том числе, в части развития культуры, инфраструктуры на селе, дорог. «Требует развития и экономика, необходимо решить много проблем. Президент отметил, что хорошим прорывом в прошлом периоде были майские указы, хоть они и не в полном объеме выполнены. На сегодня нужно определять для себя планы, к которым нужно стремиться», - сказала Елена Бибикова.

«Но воображение мое поразила вторая часть Послания президента. Это то, что мы с вами, кажется, не замечаем в повседневной жизни. А проведена неимоверная работа по укреплению обороноспособности нашей страны. Та работа, которая выполнена, заслуживает величайшего уважение, почтения и благодарности. Это сделано для того, чтобы показать, что страна может развиваться, люди могут жить в мире и не бояться за то, что в один миг все рухнет. Укрепление обороноспособности направлено на то, чтобы в стране люди могли жить достойно. К чему, как сказал президент, будем стремиться», - заключила Елена Бибикова.

Теги: #послание Путина Федеральному Собранию
Источник: Псковская Лента Новостей
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