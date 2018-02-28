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Российское военно-историческое общество представляет видеокалендарь памятных дат военной истории Отечества на март

01.03.2018 16:10|ПсковКомментариев: 1

«Российское военно-историческое общество» представляет календарь памятных дат военной истории Отечества на март.

3 марта - Памятная дата военной истории России. В этот день в 1799 году русская эскадра под командованием Федора Федоровича Ушакова взяла штурмом крепость Корфу.

22 марта - Памятная дата военной истории России. В этот день в 1915 году русские войска после многомесячной осады взяли крупнейшую австрийскую крепость Перемышль.

27 марта - Памятная дата военной истории России. В этот день в 1111 году русские дружины разбили половецкое войско.

31 марта - Памятная дата военной истории России. В этот день в 1814 году русские войска и их союзники вступили в Париж. Европа была освобождена от владычества Наполеона.

Источник: Псковская Лента Новостей
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