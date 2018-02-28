Общество

Михаил Ведерников: Центральное место в послании президента отдано реализации гражданских инициатив

«В Послании Федеральному Собранию президент обозначил основные линии развития России на ближайшую перспективу. Центральное место отдано реализации профессиональных, творческих и общественных инициатив наших граждан», - сказал врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников, комментируя сегодняшнее послание президента РФ Владимира Путина.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, он отметил, что областные власти уже взяли курс на активную работу с молодежью, профсоюзами, общественными организациями и объединениями, институтом третьего возраста.

«Нам важно дать каждому поколению возможность проявить себя внутри региона, быть полезным ему и найти комфортную и актуальную сферу реализации своих возможностей. Именно поэтому начал работу институт общественных помощников, поэтому уже весной в области откроется долгожданный „дом“ молодежи, расширится грантовая поддержка активных и неравнодушных к будущему региона жителей», - сказал он.

Отдельно врио главы региона обратил внимание на вопросы транспортной доступности: «В своем послании Владимир Владимирович отметил, что субъектам будет оказана вся необходимая помощь в развитии аэропортной сети, и мы приложим максимум усилий, чтобы Псковская область стала участником такой программы поддержки».

«Не менее важное направление, о котором мы вчера говорили с заместителем председателя правительства Ольгой Юрьевной Голодец, - повышение доступности медицинских услуг. Нам уже удалось в кратчайшие сроки, без ущерба качеству, завершить строительство перинатального центра. Мы рассчитываем, что в конце марта его услугами смогут воспользоваться первые пациенты. Тем не менее, впереди большая работа. Мы должны дать возможность каждому жителю области проходить ежегодную диспансеризацию для профилактики заболеваний, обеспечить качественной медпомощью жителей отдаленных территорий, повысить качество работы детских поликлиник. Наш президент ставит амбициозные задачи, но на примере стопроцентного выполнения „майских“ Указов по состоянию на январь 2018 года Псковская область доказала - даже при сложных экономических условиях правильно расставленные приоритеты, тщательный контроль и, что самое важное, активное участие всех жителей, гарантирует нам решение жизненно важных для региона вопросов и выполнение президентских задач», - добавил Михаил Ведерников.