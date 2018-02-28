Общество

Медведев: Работы по выполнению послания Путина будет много

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предупредил членов правительства, что у них будет много работы по выполнению послания президента РФ Федеральному собранию, сообщает ТАСС.

«Правительству и в настоящий период необходимо активно работать, чтобы начать реализацию послания», - сказал глава кабмина на заседании правительства. По его словам, «в ближайшее время будут сформулированы поручения президента, как это обычно делается». «В любом случае, прошу всех членов правительства - вице-премьеров, министров, руководителей агентств и служб, которые входят в структуру правительства, - уже приступить к предметной проработке поставленных задач, соответствующим образом настроить коллег», - поручил Медведев.

Он уверен: «Работы будет очень много».

Премьер отметил, что заседание правительства проходит сразу после оглашения президентом РФ Владимиром Путиным послания Федеральному собранию РФ. «Были определены стратегические цели, направления развития нашей страны, конечно, подведены итоги, в том числе, не только за истекший год, но и по сути, за шесть лет, причем, все это сопровождалось интересными демонстрационными материалами», - констатировал председатель правительства.

Он обратил внимание на тот факт, что «значительная часть послания была обращена к правительству - и к действующему составу, и после завершения политического цикла к новому правительству». «Это понятно, поскольку основная часть задач, которая поставлена президентом, напрямую относится к компетенции исполнительной власти», - сказал Медведев.

Он уточнил, что «речь идет и о создании условий для стабильного развития нашей страны, поддержании этих условий, потому что макроэкономические условия - о чем в послании говорилось - действительно благоприятные сейчас, и о решении новейших технологических задач, которые стоят перед страной, о преодолении инфраструктурных ограничений, поддержке предпринимательства, повышении нашей общей конкурентоспособности, в том числе, усилении позиций на мировых рынках». Медведев также отметил, что в послании констатировалась неплохая динамика, которую показывает отечественная экономика в последнее время. «В то же время эта динамика для того, чтобы наша страна не съехала на обочину, что, к сожалению, происходило в прошлом веке, эту динамику нужно не только сохранить, но и укрепить», - указал глава кабмина.